De zesjarige KWPN-goedgekeurde Koning (v. Governor) is verkocht naar Frankrijk. Dat meldt Stéphanie Brieussel, de trainster van amazone Dominique Degueldre. Degueldre heeft het paard gekocht van Ad Valk. Koning werd met Emmelie Scholtens in augustus nog tweede in de halve finale van de Pavo cup voor zesjarigen. Hij scoorde toen 87 punten.