Kooremans tweede in Children GP Hagen

In het Duitse Hagen was dit weekend een jeugdconcours, voor zowel dressuur- als springruiters. Op de afsluitende zondag werd Lieselot Kooremans tweede in de Children GP met Nini Van HD (v. I'm Special de Muze). Kooremans was net wat langzamer binnen in de barrage dan winnaar Brianne Beerbaum uit Duitsland met Carrero TZ (v. Carrera VDL).