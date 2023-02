Koosje Mulders’ Grand Prix-paard Favorit overleden

Geheel onverwacht is het Grand Prix-paard Favorit (Jazz x Jetset-D) van Koosje Mulders overleden. Op Facebook schreef Mulders vanmorgen: "Door totaal bizarre pech is mijn lieve, knappe Grand Prix paard Favorit er niet meer. Hij heeft zich verslikt waardoor een stukje eten is in zijn longen terecht is gekomen met zware infecties tot gevolg." De zoon van Jazz werd dertien jaar oud.

De infecties door een stukje eten in de longen van Favorit, of Babs op stal, werden hem fataal. Koosje Mulders: “De artsen op de Uithof en Favorit zelf hebben gevochten voor zijn leven, maar het heeft niet mogen baten. Ik ben kapot van verdriet. Zo’n geweldig paard en we waren eigenlijk pas net begonnen samen… Ik ga hem verschrikkelijk missen.”

Favorit werd in 2010 geboren bij A.J.M. van Hest. Hij werd kwam in het bezit van Lotje Schoots die hem tot de Zware Tour opleidde. Schoots won veel met de zoon van Jazz en in Ermelo 2018 op het toneel van het WK jonge paarden debuteerde in de internationale Lichte Tour.

Vorig jaar kreeg Koosje Mulders de kans om Favorit te kopen. De aankoop bleek een succesvolle beslissing: na een paar wedstrijden in de Lichte Tour stapten ze over naar de Zware Tour en in september op de meerdaagse Subtopwedstrijd in Tolbert won het duo de Intermédiaire II met ruim 68%.

