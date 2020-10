Koschel wint Grand Prix met KWPN’er Eaton Unitechno

Christoph Koschel won gisteren in Le Mans de Grand Prix met de Wynton-zoon Eaton Unitechno met bijna 71%. Koschel is een gelegenheidscombinatie met het voormalige paard van Esmee van Gijtenbeek. Eaton is in eigendom van zijn leerling, de Japanse dressuurruiter Masanao Takahashi.

In 2017 kocht Masanao Takahashi Eaton van Esmee van Gijtenbeek. Doel van de Japanner is om een teamplek te bemachtigen voor de Spelen in zijn thuisland. Takahashi was in Wellington in februari al succesvol met onder andere een derde plaats in de Grand Prix met 69.298%.

Onder Koschel

Ondertussen zit ook trainer Christoph Koschel geregeld in het zadel van de elfjarige Eaton. In juli debuteerde hij internationaal in Achleiten. Gisteren was Le Mans hun tweede internationale Grand Prix. De Duitser sloot deze winnend af met 70.956%.

Bojengels derde

De tweede plaats met 70.239% ging naar Camille Cheret Judet met Duke of Swing (v. Don Romantic). De Russische U25-amazone Aleksandra Maksakova werd derde met de KWPN’er Bojengels (v. Samba Hit). Zij scoorde 69.891%. De Nederlanders Karin Nijvelt (veertiende met Darwin) en Alexander Brenninkmeijer (achttiende met Esprit Dond D) speelden geen rol van betekenis.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl