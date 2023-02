Krijnsen en Nobel winnen ook in kür op muziek in Doha

Het weekend kan voor Lotte Krijnsen en Annemarieke Nobel niet meer stuk. Vanmorgen pakten ze allebei hun derde overwinning, nu in de kür op muziek. In de Grade I waren Annemarieke Nobel en Doo Schufro weer de beste met 74.223%. Krijnsen en Rosenstolz N.O.P. (v. Rotspon) scoorden 75.834% voor hun kür in Grade III.

Annemarieke Nobel reed met Doo Schufro een fijne foutloze kür. De 74.223% die ze verdiende kwam dicht in de buurt van haar pr. Nobel reageerde blij naar afloop van haar proef: “Het ging goed ondanks dat mijn paard wel wat moe aanvoelde. Ik ben blij met de score.”

Lotte Krijnsen was net zo gelukkig na afloop van haar winnende kür op Rosenstolz in de Grade III. “Ik ben erg blij met hoe het ging. Ik kan heerlijk rijden op de muziek die door Janna Rosie is gemaakt.” Krijnsen kwam uit op een percentage van 75.834%.

In Grade IV heerste de Amerikaanse Kate Shoemaker met Quiana. In de kür won ze met 81.85%. Voor Demi Uijtewaal en Winando RFS was er een vierde plek met 72.175%. Melissa Janssen en haar Royal Rubinstein (v. Rubin Royal OLD) werden vijfde met 70.042%.

De Belg Kevin Ham won met Eros Van Ons Heem de kür in Grade V, hij kreeg 72.875%. Esther van Rijswijk werd op Kirow vierde met 65.517%.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl