Kris de Vries naar winst in youngriders kür

Gisteren was ze nog derde in de individuele proef, maar vandaag streefde de Nederlandse amazone Kris de Vries met haar zevenjarige KWPN-ruin Jillz La Grande (v. Charmeur) alle concurrentes voorbij. Met een gemiddelde score van 74,417% voor haar kür op muziek, die ze geleend had van Anky van Grunsven.

De tweede plaats was voor Amber van den Steen met KWPN-ruin Fame (v. Ampere). Zij reden naar 73,625%. Ook de derde plaats was voor België: Karoline Sofie Vestergaard met Junior Hit (v. Sandro Hit). De Nederlandse Romy Verweij was vierde en Zoe Kuintjes vijfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Facebook