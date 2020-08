Krista Kolijn stuurt KWPN’er Wish met pensioen

Krista Kolijn heeft haar 17-jarige KWPN'er Wish (v.OO Seven) zijn pensioen gegund. De amazone maakte op Facebook bekend dat de ruin vanaf nu in de wei mag gaan genieten. Het duo heeft samen veel meegemaakt en behaalde meerdere nationale en internationale successen.

Zoals Kolijn op Facebook schrijft, was Wish nog niet altijd even makkelijk. De ruin, gefokt door H. van Helvoirt uit Rosmalen, was nogal bang van aard, maar door doorzetten van de amazone, werden de twee een topcombinatie. Na jaren van hard werken startte de amazone vorig jaar op het hoogste niveau. Kolijn schrijft hierover: “Ik heb altijd gezegd en gedacht dat ik nooit het allerhoogste met hem kon bereiken, maar ik heb toch succesvol de GP bereikt vorig jaar. Daar ben ik hem heel dankbaar voor en daarom gun ik hem nu zijn pensioen.”

‘Trots ben ik op hem’

Het duo verscheen 48 keer aan de start in het buitenland en eindigde 26 keer in de top vijf. In Nice en Oliva won de amazone drie Prix St. Georg 3* rubrieken en een Intermediate I proef. Verder waren ze ook succesvol in Lamprechtshausen, Ranshofen, Drachten en Le Mans. Krista Kolijn sluit haar Facebook-bericht af met: “Trots ben ik op hem en ik hoop dat hij nog heel oud mag worden bij ons!”

