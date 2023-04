Krista Kolijn weer in de prijzen bij jonge paarden Le Mans

Met haar paarden Ma Belle (v. Governor) en de KWPN-hengst Lord Diamond (v. Daily Diamond) is Krista Kolijn goed onderweg. In Stadl Paura scoorde de amazone al goed, gisteren deed ze dat in Le Mans opnieuw. Met de zesjarige merrie Ma Belle werd Kolijn tweede met 85.40%. Ook met Lord Diamond werd ze tweede, nu bij de zevenjarigen met 71.807%. In de PSG was Robbin Kleermans met een vierde plaats op Karldyr MB (v. Glamourdale) de beste Nederlandse.