Kristina Bröring-Sprehe weer voor het eerst in wedstrijdring Münster na babypauze

Kristina Bröring-Sprehe plant haar comeback in het zadel na haar babystop bij de K + K Cup in Münster. Dat werd gisteren aangekondigd in een persconferentie van de K + K Cup in Münster.

Kristina Bröring-Sprehe was al meer dan een jaar niet meer op een wedstrijd geweest. Haar laatste optreden was de nationale tour op de VR Classics in Neumünster, waar ze als vijfde eindigde in de Grand Prix en derde in de Special met Destiny OLD (v.Desperados FRH). Internationaal verscheen ze de laatste keer aan de start met haar nu 19-jarige Desperados FRH (v.De Niro), met wie de amazone tweede eindigde in de Grand Prix en eerste in de Special in Frankfurt in december 2018.

Eerste kind

Gisteren werd op de persconferentie bij de start van de K + K Cup in Halle Münsterland aangekondigd dat de Olympisch teamkampioen en winnares van het individueel brons in Rio in 2016 dit weekend voor het eerst te paard in witte rijbroek terug zal zijn. Ze was eind augustus bevallen van haar eerste kind. Op welk paard ze gaat rijden, is niet gemeld. Maar Bröring-Sprehe start in een sterk deelnemersveld met onder andere Dorothee Schneider, Ingrid Klimke en Helen Langehanenberg.

Bron: St. Georg/Horses.nl