Kroonprinses Mary van Denemarken debuteert met Wasabi OLD

De Deense kroonprinses Mary debuteerde vanmorgen op de nationale dressuurwedstrijd in Frederiksværk met het Grand Prix-paard Wasabi OLD (v. Welt Hit) in de Lichte Tour. Allan Grøn zat eerder in het zadel van de vijftienjarige ruin. Vorig jaar startte Nanna Merrald de zoon van Welt Hit in de Grand Prix.

Het eerste optreden van kroonprinses Mary met Wasabi in de Lichte Tour lukte nog niet meteen goed. Door een aantal fouten in onder andere de wissels om de vier zakte het percentage tot 61.944%.

Wasabi was niet het enige paard dat de prinses vanmorgen onder het zadel had. In de klasse MB0-A (Z2-niveau) reed Mary de in Oldenburg en Denemarken goedgekeurde KWPN’er Edelman (v. Vivaldi). Met het fokproduct van wijlen Huub van Helvoirt scoorde ze 72.051% en staat voorlopig vierde.

Bron Ridehesten.com