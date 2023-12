Sophie van der Steen vierde in ponykür Aken, ook Niessen en Franks scoren

Op zondag werden in Aken de laatste rubrieken van het dressuurtoernooi voor jeugdruiters verreden. Het beste Nederlandse resultaat was voor Sophie van der Steen die met haar pony His Royal Badness DK naar 77,617% reed. Dat was goed voor plaats vier achter een geheel Duits podium. Bij de Children werd Esmae Niessen vijfde met Dadona Diva (v. Johnson) en bij de Junioren was er een vijfde plek voor Aniek Franks met Jack Sparrow (v. Everdale).

Frans reed naar een score van 72,558% in haar juniorenkür met de negenjarige vosruin. De winst in dez rubriek was voor de Britse Isla Sully met de Lusitanohengst Vagabond de Massa (v. Rieto), die naar 74.792% reed.

Children

Bij de Children ging de winst naar Duitsland: Lynn Greven reed Sergio dik 2 procent weg van de concurrentie: 77.834%. Esmae Niessen en Dadona Diva lieten 73.760% optekenen.

Pony’s: Duits podium

Het Duitse podium bij de pony’s werd aangevoerd door Lilly Marie Collin met Cosmo Callidus NRW. Het duo verpletterde de concurrentie met een topscore van 82.783%. Sophie van der Steen werd vierde met 77.617%. Ook Feline Niessen en Kate Jansen bleven boven de 70% en eindigden in de top tien.

Alle uitslagen

Bron; Horses.nl