Kür-zeges in Le Mans voor Heijkoop en Jongen

Na twee overwinningen in de Lichte Tour op het CDI in Le Mans moest vanmorgen Diederik van Silfhout in de kür de eer aan Danielle Heijkoop laten. De amazone reed een sterke proef met Damirez (v. Sandro Hit) die uitkwam op 75.009% en een unanieme eerste plek. Van Silfhout en de Westfaalse hengst Dahlhoff (v. De Niro) werden tweede met 73.484%. Bij de Young Riders verraste Fabienne Jongen op Botticelli(v. Obelisk) met de zege in de kür met 74.425%.

Diederik van Silfhout moest lang wachten voor hij aan zijn kür met Dahlhoff kon beginnen. Het ging ten koste van de concentratie en in de galop slopen dan ook wat foutjes in de proef. Het leverde de ruiter toch van de juryleden twee tweede en een derde plek op met 73.484%.

Winst naar Heijkoop

Danielle Heijkoop reed daar in tegen een dijk van een kür met haar Sandro Hit-zoon Damirez. Vooral het drafgedeelte was imponerend. De drie juryleden waren het er ook over eens dat de eerste plek voor Heijkoop was. De 75.009% is voor de nog korte internationale carrière van het paar een persoonlijk record.

Pinto derde

Op de derde plaats eindigde de Française Isabelle Pinto op La Gesse Hot Chocolat vd Kwaplas (v. Sir Donnerhall I) met 72.067%. Jeanine Nekeman en Ferrari (v. Apache) behaalden een percentage van 68.025 en werden zesde.

Jongen wint YR-kür

Bij de Young Riders ging de overwinning in de kür verrassend naar Fabienne Jongen en haar Obelisk-zoon Botticelli. Met een persoonlijk record van 74.425% bleef ze haar vooral Nederlandse concurrenten voor. Eugenie Burban en de Donnerball-zoon Little Rock pakten voor de tweede keer de tweede plaats met 72.158%.

Van Zwambagt en Van Peperstraten derde en vierde

Febe van Zwambagt, die de eerste proef won op FS Las Vegas (v. Lord Loxley), en Daphne van Peperstraten, die met Greenpoint’s Cupido (v. Johnson) de winnares van de tweede proef werd, moeste nu met de derde en vierde plaats genoegen nemen. Van Zwambagt scoorde 70.417% en Van Peperstraten zat daar met 70.367% vlak achter.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl