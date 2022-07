Kür-zeges voor Frank Hosmar en Sanne Voets

Frank Hosmar voegde zojuist een derde zege toe aan de reeks in Grote-Brogel. Met zijn Olympiade-paard Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) won hij overtuigend de kür in Grade V. Sanne Voets nam op haar twee tweede plaatsen op Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) in Grade IV sportief revanche door in de kür Demi Haerkens te verslaan. Haerkens werd nu tweede met haar Gribaldi-dochter EHL Daula.