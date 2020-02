Kuroki en Zuidenwind zorgen voor tweede Japanse Grand Prix zege in Wellington

Akane Kuroki reed gisteren de KWPN-hengst Zuidenwind (v. OO Seven) naar de zege in de 3* Grand Prix in Wellington. Na Kiichi Harada, die vorige week met Egistar de Grand Prix won, is Kuroki de tweede Japanse combinatie die op het Global Dressage Festival in de zwaarste klasse wist te winnen. In haar tweede internationale optreden met Zuidenwind scoorde Kuroki 68.739%.

In Wellington in Akane Kuroki onderweg om een teamplaats voor de Olympische Spelen te bemachtigen. Met haar nieuwe aanwinst Zuidenwind kwam ze vorige week tot 67.696% in de Grand Prix en een vijfde plek. Nu was daar de zege met een procent meer (68.739%). De amazone kreeg goede punten voor onder meer de wisselseries, maar ook in de piaffe stonden mooie cijfers.

Zuidenwind opvolger van Toots

Begin december werd de KWPN-hengst Zuidenwind verkocht aan Kuroki. De zestienjarige zoon van OO Seven werd met succes uitgebracht door Rose Mathisen en was hij jarenlang een vaste waarde voor het Zweedse team. Na het plotselinge overlijden van Toots had Akane Kuroki een nieuw paard nodig om aanspraak te maken op een ticket voor de Spelen in haar eigen land. Kuroki is gevestigd in Duitsland bij Jessica von Bredow-Werndl en Benjamin Werndl. Ze nam met de Jazz-zoon Toots deel aan de Olympische Spelen in Rio in 2016 en wonnen een gouden teammedaille in 2018 op de Asian Games.

Japanner Harada tweede

Kiichi Harada, die vorige twee keer won met Egistar in Wellington, reed Fairytale S (v. Reve d’Or) naar de tweede plek met 64.239%. De Amerikaanse Nora Batchelder werd derde op Faro SQF (v. Fidertanz) met 64.174%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Dressage News/Horses.nl