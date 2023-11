Kwartfinales Harry’s Horse zitcompetities afgerond

Bij Manege Thielen in Tilburg en Ruitersportcentrum De Lourenshoeve in Den Ham werd er zondag 12 november gestreden voor de felbegeerde halve finaleplekken van de Harry's Horse zitcompetitie. Alleen de best zittende ruiters per categorie wisten zich te selecteren voor de beslissende halve finale die gereden wordt op 10 december op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

De kwartfinalisten van de Zitcompetitie wisten zich te selecteren via de eerder verreden regiofinales. De kwartfinalisten reden een proef in hun eigen categorie op een aangewezen manegepaard en konden hiermee de jury overtuigen van hun ruitergevoel. De uiteindelijke winnaars van deze kwartfinale mochten op het podium hun welverdiende prijzen in ontvangst nemen. Nu, na de kwarfinales, zijn de half finalisten bekend en mogen deze hun houding en zit nogmaals tonen tijdens de halve finale en finale op het NHC in Ermelo.

Winnaars bij RSC De Lourenshoeve

Cat. 4 Mariëlle Bergervoet, Ruitersportcentrum Zeewolde, 146,75

Cat. 3 Britt ter Borg, Manege Thielen, 138

Cat. 2 Marit Nales, Manege Voorst, 139

Cat. 1 Stella Schreurs, Manege Marcroix op de Treek, 138,75

Alle halve finalisten bij RSC De Lourenshoeve

Winnaars Manege Thielen

Cat. 4 Jorn Schriever, Manege de Groote Wielen, 133,75

Cat. 3 Gaila Knol, Manege de Arckelhoeve, 141,5

Cat. 2 Willemijn Punt, Horsecenter Pirouette, 137,75

Cat. 1 Noor Blanksma, RSC De Meiden van Haarman, 132,5

Alle halve finalisten bij Manege Thielen

‘Bestzittende manege instructeur‘

Dit jaar is er een aparte categorie toegevoegd voor alle manege-instructeurs. Deze categorie is in het kader van ‘100 jaar KNHS’ ontstaan. Op basis van een ingestuurd filmpje, waarin de instructeurs een F12-proef rijden, heeft de jury de beste tien manege-instructeurs uitgenodigd om aan de start te komen. Ook voor hen geldt dat ze rijden op een onbekend paard. De beste vijf instructeurs gaan door naar de finale van de Zitcompetitie en zij zullen strijden om de titel ‘Bestzittende Manege-Instructeur’.

Uitslag voorselectie ‘Bestzittende Manege instructeur‘

Speciale finaledag op het NHC in Ermelo

Per categorie komen de 10 beste ruiters/amazones nogmaals in actie tijdens de halve finale. Aansluitend op de halve finale mogen de ruiters nogmaals aan de jury tonen wat ze in huis hebben tijdens de finale op zondag 10 december Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Wie mogen zich na 10 december “Bestzittende Manegeruiter 2023” en “Bestzittende Manege-Instructeur 2023” noemen? Na alle voorbereidingen, trainingen, regiofinales en kwartfinales zal in elke categorie onthuld worden wie de felbegeerde titel voor 2023 mee naar huis mag nemen!

