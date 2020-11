KWPN dressuurpaard Hexagons Platina van Lange Weeren overleden

Misschien is van haar lange naam Heagons Platina van Lange Weeren alleen haar voorvoegsel Hexagon bekend. De Havidoff-merrie die als vijftien jarige via Leunus van Lieren aan de Britse amazone Beverley Brightman werd verkocht, overleed onlangs op 23-jarige leeftijd. De merrie liep op haar twintigste nog nationaal Grand Prix.

Beverley Brightman vond de slechts 1,60m-metende Havidoff-dochter Platina bij Leunus van Lieren. “Magic (stalnaam van Platina) was klein maar dapper”, vertelt Brightman aan Horse and Hound. “Als ze 1,70m had gemeten, had ik de handen vol aan haar gehad!”

Internaal Lichte Tour

In 2014 debuteerde Beverley Brightman met Platina in de internationale ring. Het paar reed onder meer in de Lichte Tour op de 3* wedstrijden in Nice, Pompadour, Vierzon en Hickstead.

Eerste GP op haar 18de

Op haar achttiende liep Platina haar eerste Grand Prix. “Haar laatste wedstrijd was de kür op muziek in Addigton, ze was toen 21”, vertelt Brightman. “Ze deed altijd haar uiterste best. Ze was gewoon het liefste, aardigste paard om voor te zorgen!.”

