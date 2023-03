KWPN dressuurpaarden Bolero en Five Star winnen in Wellington

Op het Global Dressage Festival in Wellington stonden gisteren onder meer de 3* Grand Prix en Prix St.Georges op het programma. Morgan Barbançon stuurde de Johnson-zoon Bolero, gefokt door Van Hattem uit Oldebroek, naar de winst in de Grand Prix. Kevin Kohmann won de PSG met de KWPN-hengst Five Star (v. Amazing Star), gefokt door de familie Bijvelds uit Erp.

In de Grand Prix was Morgan Barbançon de enige die boven de 70% wist te scoren. Met 17-jarige Bolero kreeg de Française 71.152%. “Vandaag was de piaffe echt goed,” zei Barbançon. “De pirouettes ook. Hij heeft een solide proef neergezet. Ik ben supertrots op hem.” Bolero is weer helemaal terug. Een blessure hield hem ongeveer twee jaar aan de kant. “Bolero had een langdurige blessure,” legde Barbançon uit. “Maar hij is nu weer in vorm en voelt zich geweldig, en dat heeft hij vandaag weer bewezen.”

De tweede plaats ging naar Dong Seon Kim en Cathrine Laudrups voormalige topper Galleria’s Bohemian (v. Bordeaux). De Koreaan lijkt de knoppen gevonden te hebben en scoorde 69.978%. Susan Dutta werd derde op Don Design DC (v. Der Designer) met 68.739%.

Five Star

In de Prix St.Georges reed de KWPN-hengst Five Star zich weer in de kijker. Onder Kevin Kohmann won de hengst met 73.284% en was Alexander Yde Helgstrand met Belantis (v. Benetton Dream FRH) de baas. De Deen kreeg 72.647% van de juryleden. Kristina Harrison-Antell werd derde met de tienjarige in Amerika gefokte KWPN’er I Felix (Fidertanz x UB40) met 71.569%. En ook op de vierde plek kwam een KWPN’er: de door Tim Coomans gefokte Indigo TC (v. Glock’s Dream Boy). Onder Jessica Howington liep tienjarige ruin naar 70.098%

Mogelijk naar Pan Am Games

Kohmann had Five Star vorig jaar niet internationaal gestart. Een maand geleden was de rentree van het paar in Wellington. “We rijden al lang geen Prix St. Georges/Inter1 meer,” legde hij uit. “We hebben nationaal Grand Prix gelopen, maar hij is nog niet helemaal goed genoeg voor de internationale wedstrijden, en door terug te gaan naar de lichte tour hebben we misschien een kans om ons te kwalificeren voor de Pan Am Games. Na de CDI’s zullen we zien waar hij staat en evalueren, maar hij is er in principe klaar voor.”

