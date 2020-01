KWPN-hengst Dark Pleasure overleden

De KWPN-hengst Dark Pleasure is gisteren in zijn stal bij Stal Hoog in Loxahatchee, Florida, overleden. De zoon van Ufo bezweek aan hoefbevangenheid. De Amerikaanse eigenaresse Katie Hoog verklaarde dat de hengst plotseling een zeldzame infectie had opgelopen die hoefbevangenheid tot gevolg had. Geen enkele behandeling sloeg aan. De hengst werd slechts twaalf jaar.

Dark Pleasure werd gefokt door Wout Plaizier. De zoon van Ufo uit de Jazz-merrie Wild Pleasure werd in 2011 bij het KWPN goedgekeurd nadat hij het verrichtingsonderzoek met 78 punten had afgesloten. In de hengstencompetitie werd de zwarte hengst eerst gereden door Jana Freund, maar door haar zwangerschap nam Gerdine Maree de teugels over. Ook kwalificeerde Maree zich met Dark Pleasure voor het WK voor jonge dressuurpaarden in 2013. Een blessure gooide echter roet in het eten en het paar kon niet van start in Verden.

Femke de Laat

In 2016 kwam Dark Pleasure bij Femke de Laat. Samen met de fokker Wout Plaizier en Dirk Kosters werd de amazone deeleigenaar. De Laat kwam met ‘Darkie’ uit in de Lichte Tour voordat hij in maart 2018 naar Amerika werd verkocht. Een jaar later kwam hij op Stal Hoog in Loxahatchee. Op Facebook laat De Laat weten: “Dark Pleasure (Darkie), wat was je een bijzonder paard. Vanaf het eerste moment dat ik je reed werd je meteen mijn maatje want een hengst met zo’n lief karakter die vindt je niet snel. Bedankt voor de mooie momenten samen.”

‘Hij zei nooit nee’

In een persbericht op equinium.com laat Katie Hoog weten erg geschokt is door het overlijden van Dark Pleasure. “We hadden niet genoeg tijd samen, maar elk moment met hem zal ik koesteren. Hij zei nooit ‘nee’, hij zei alleen ‘Oké, laten we het proberen’.” Hoog zou met hem gaan starten op het Global Dressage Festival in Wellington.

Drie goedgekeurde zonen

In de fokkerij laat de hengst zijn zoon It’s a Pleasure, goedgekeurd bij het KWPN, en de in Oldenburg goedgekeurde hengsten Kaiman en King’s Pleasure na.

Bron Equinium.com/Facebook Femke de Laat en Katie Hoog