KWPN-hengst Eye Catcher pakt winst in Inter II met Emma Kanerva

De Finse Emma Kanerva reed KWPN-hengst Eye Catcher (v. Vivaldi) vandaag naar zijn eerste overwinning in het Intermédiaire II. Op een nationale wedstrijd in Buchholz wonnen ze met 73,860 %, voor Lena Waldmann met de Diamond Hit-zoon Deduschka Moros (71.667%) en Elisa Prigge met Dark Dancer (69.825%).

De KWPN-hengst Eye Catcher is nu twaalf jaar en heeft al veel gezien. Als zesjarige reed Kirsten Brouwer hem naar brons op het WK voor jonge dressuurpaarden. De chique vos werd later verkocht aan de Titan Wilaras, wiens stal inmiddels ter ziele is, na diverse aanvaringen met de (Indonesische) justitie.

Via Helgstrand naar Kanerva

Daarna ging de hengst naar (onder meer) Antonio Laiz Zandio en was hij ook even bij Andreas Helgstrand. Sinds 2019 is het paard van Emma Kanerva en haar sponsor Gert Saborowski. Kanerva, die ooit bij Hubertus Schmidt reed, presenteerde Eye Catcher dat jaar voor het eerst in de ring.

Bron: St-Georg / Instagram / Horses.nl