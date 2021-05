KWPN-hengst Feel Good verhuist naar Canada

De Canadese fokster Estelle Motta heeft KWPN-hengst Feel Good (v. Contango) overgenomen. Dat schrijft Marlou de Ruyter, de stalamazone van De Dalhoeve, op Facebook. De elfjarige hengst kwam met De Ruyter uit op Lichte Tourniveau. Ze wenst de nieuwe eigenaresse alle succes: "Ik hoop dat je net zoveel plezier van hem hebt als ik heb gehad." Motta is onder meer de fokker van Total Star (v. Totilas) die ze in 2018 aan Edward Gal verkocht. Datzelfde jaar was ze Canadees fokker van het jaar.