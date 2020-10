KWPN-hengst Firestone wint opnieuw in Zakrzów

Op het CDI in het Poolse Zakrzów was vanmorgen de KWPN-hengst Firestone (Johnson x Florencio I) opnieuw de beste bij de Children. De door Ab Flierman uit Ruurlo gefokte hengst scoorde bijna 80% zijn twaalfjarige amazone Johana Vasaryova. De Tsjechische stond 5% los van de nummer twee.

In 2018 vertrok de zoon van Johnson TN naar Tsjechië. De reservekampioen van de KWPN Hengstenkeuring debuteerde internationaal met Johana Vasaryova op het EK in Hongarije. In augustus won het paar al twee proeven in Brno en dit weekend in Zakrzów konden weer twee zeges aan hun palmares worden toegevoegd.

In de inloop scoorde Vasaryova 78,696% met Firestone. Vanmorgen werd het percentage 79.662, opnieuw een verbetering van hun PR. De technische score kwam op 74.074%, de qualitymark, die voor 50% meetelt, was goed voor 85.250%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl