KWPN-hengst Five Star valt op in Florida

Grote indruk maakte de tienjarige KWPN-hengst Five Star afgelopen weekend op het Global Dressage Fall Festival I CDI3* in Wellington, Florida. Op zijn allereerste CDI won de voor het KWPN en Oldenburg goedgekeurde hengst onder zijn Duitse ruiter Kevin Kohmann drie dagen op rij, elke proef met een topscore. “Met deze prestaties zou Five Star ook tot de beste Lichte Toerpaarden van Europa behoren”, liet jurylid Mariette Sanders na afloop weten. "Voor mij was hij het hoogtepunt van de week."

Five Star presteerde als jong paard heel goed op onder andere het WK voor jonge dressuurpaarden. Onder Kirsten Brouwer won hij zilver als zesjarige. Door verscheidene problemen bij eigenaar Titan Wilaras van de Platinum Stables in Riel was het na het WK een paar jaar stil rond Five Star, totdat bekend werd dat hij, via een kort verblijf bij Andreas Helgstrand, in de zomer van 2019 aangekocht was door de eigenarengroep Equitas LLC in Amerika.

Kevin Kohmann kreeg de hengst uiteindelijk te rijden en sinds de combinatie op concours uitkwam, hebben ze alleen maar gewonnen en indruk gemaakt op de juryleden.

‘Vooral de stap is erg goed’

Mariette Sanders was afgelopen weekend ook onder de indruk van de gangen van Five Star. “Five Star heeft een prachtige uitstraling en drie fantastische gangen. Vooral de stap is erg goed”, aldus Sanders.

Beschikbaar voor de fokkerij

De eigenaren van Five Star hebben inmiddels besloten hem in het nieuwe jaar weer beschikbaar te stellen voor de fokkerij. Five Star komt beschikbaar via de Majestic Gaits Farm van Kathie Hickerson.

