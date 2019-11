KWPN-hengst Franklin wint in Randbøl

Vanmiddag maakt in Randbøl de KWPN-hengst Franklin (v. Ampère) zijn debuut in de nationale Prix St. Georges onder Bettina Jæger Jensen. Gisteren toonde de hengst zijn vorm door de MA1 te winnen met 72.639% op het internationale dressuurfestival op stoeterij Blue Hors. In de nationale Inter II was er een dubbele zege voor Nanna Skodborg Merrald. Merrald werd eerste met Görklintgårds Quater Boy (v. Quaterback) en tweede met Blue Hors St. Schufro (v. St. Moritz Junior).

De succesvolle dressuurpaarden leverancier Franklin kwam dit jaar na een periode van drie jaar weer in de wedstrijdring. Franklin liep vorige maand naar ruim 73% in de proef op ZZ-Zwaar-niveau en daarmee waren de verwachtingen voor zijn eerste PSG-optreden in Randbøl hooggespannen. Gisteren won de hengst onder Bettina Jæger Jensen zijn derde MA1-proef sinds zijn rentree met 72.639%.

Karolus van Wittenstein

Achter Franklin werd Alexandra Buchreitz tweede met Gabrielle Hena (v. Florencio I) met 70.602%. Op de derde plaats eindigde de NRPS goedgekeurde hengst Karolus van Wittenstein (v. Krack C uit de stam van Hans Peter Minderhouds Nadine) in handen van Kamilla Østergaard Kortbæk.

Nanna Skodborg Merrald een en twee

In de nationale Inter II was Nanna Skodborg Merrald oppermachtig met haar twee hengsten Görklintgårds Quater Boy en Blue Hors St. Schufro. Met de Quaterback-zoon Quater Boy won de amazone met 72.939%. Met St. Schufro debuteerde Merrald in de Zware Tour en werd direct tweede met 72.894%. Met ook minimale achterstand eindigde de derde plaats de hengst Blue Hors Zee Me Blue (v. Blue Hors Zack) die ook debuteerde in de Zware Tour onder Daniel Bachmann Andersen. Het paar scoorde 72.149%.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Ridehesten