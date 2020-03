KWPN-hengst Gotcha-Utopia terug in Nederland

Het blad Dressuur was op bezoek bij Jennifer Sekreve. Voor het artikel werd de KWPN-hengst Gotcha-Utopia (v. Ziësto) gezadeld en door Sekreve voorgereden. "Kijk wie er terug is!", schreef de amazone gisteren op haar Facebookpagina bij het filmpje die gemaakt werd. Gotcha-Utopia vertrok in 2015 naar Hofgut Rosenau in Duitsland.

Eimert Fikse uit Oene fokte de negenjarige Gotcha-Utopia. De zoon van Ziësto kreeg in 2014 zijn KWPN dekbrevet nadat hij 80 punten voor zijn verrichtingsonderzoek had gescoord. Jennifer Sekreve kreeg de hengst onder het zadel en maakte direct indruk in de Subli Cup. Zo won het paar de kwalificatie in Nigtevecht met 86.4 punten.

In 2015 vertrok Gotcha-Utopia naar Duitsland door de samenwerking tussen de Pretendenthoeve van de familie Van Norel en Hofgut Rosenau. Anna Nolte, eigenaresse van Hofgut Rosenau, kroop zelf in het zadel. Volgens de Duitse Federatie (FN) heeft het paar slechts twee keer deelgenomen aan wedstrijden.

Nu is dan de hengst weer terug bij zijn eerste amazone, Jennifer Sekreve die de training weer op zich heeft genomen. Gotcha-Utopia is tevens weer beschikbaar voor de fokkerij.

Bron Facebook