KWPN-hengst Indigro wint nationaal Grand Prix debuut onder Andrew Gould

In mei dook de KWPN-hengst Indigro (Negro x Jazz) op in Groot-Brittannië. Op de nationale dressuurwedstrijd in Hickstead werd de negenjarige hengst in handen van Andrew Gould tweede de Inter II met ruim 72%. Gisteren debuteerde het paar in de nationale Grand Prix op het CDI in Hartpury. Ze wonnen hun debuut met een score van 73.456%.

De door wijlen John Deenen gefokte Indigro werd in het najaar van 2016 ingeschreven bij het KWPN met 81,5 punten. Hij was toen van Platinum Stable en Joop van Uytert. In 2017 kocht Titan Wilaras Indigro helemaal. Twee jaar later, toen Wilaras alle paarden van de hand deed, kwam hij in handen van Rom Vermunt en Harld Bruinier van de firma Bruver BV. Zij brachten de hengst naar Jennifer Sekreve en die werd met de Negro-zoon in 2020 Z1 indoorkampioen.

8-ten voor de piaffe-passage tour

Nadat Indigro begin dit jaar een korte periode bij Edward Gal in Oosterbeek stond, dook de hengst in mei op in Engeland onder Andrew Gould. Na een tweede plaats in de Inter II in Hickstead, won het paar de Inter II in Wellington. Gisteren debuteerde Gould met Indigro, nu in eigendom van Tatiana Skillman, in de nationale Grand Prix in Hartpury. Met voornamelijk 8-ten voor de piaffe-passage tour won het duo met 73.456%.

Zege voor Dujardin met voormalig VSN-finaliste

In de nationale Lichte Tour in Hartpury bracht Charlotte Dujardin de voormalig VSN-finaliste Alive and Kicking (All at Once x Fürst Piccolo). In hun tweede wedstrijd won Dujardin met de achtjarige Westfaalse merrie de Prix St.Georges met 75.882%.

Klik hier voor de uitslagen.