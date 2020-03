KWPN-hengst Inverness naar Brecht D’Hoore

Met een persbericht is vanmorgen bekend gemaakt dat de KWPN-hengst Inverness is verkocht aan W Horseland. De zevenjarige zoon van Everdale x Johnson zal in de toekomst getraind en uitgebracht worden door Brecht D'Hoore. D'Hoore schrijft op Facebook: "Ik ben heel blij met de kans om dit paard te rijden!"

De hengst Inverness werd in 2013 geboren bij Y.M.M. van Maasacker in Cuijk. Door Van Olst Horses werd de zoon van Everdale aan de keuring gebracht en na een goede verrichting (81.5 punten) werd de hengst in 2016 bij het KWPN goedgekeurd. Inverness kreeg op zijn verrichting onder meer een 9 voor de galop en scoorde 8-ten voor de draf, houding en balans, rijdbaarheid en instelling en aanleg. Inverness werd in de hengstencompetitie 2018-2019 gereden door Franka Loos.

‘Paard met veel talent’

Nu is de hengst verkocht aan W Horseland en de Belgische dressuurruiter Brecht D’Hoore heeft de training van de hengst op zich genomen. Op Facebook schrijft hij: “Ik ben heel blij met de kans om dit paard te rijden! We zijn nu sinds 2 weken een combinatie en het klikt super tussen ons. Inverness is een paard met heel veel talent en een echte persoonlijkheid. We gaan rustig de tijd nemen om elkaar goed te leren kennen, maar hij lijkt heel veel in huis te hebben voor de Grand Prix! Ik ben de mensen van W Horseland ontzettend dankbaar dat ze mij zo een kans geven als ruiter!”

Bron Facebook