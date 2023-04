KWPN-hengst Inverness wint Inter I kür Aken met PR, Tommie Visser met Kristal van ’t Begijnhoeve tweede

De kür op muziek in de Intermédiaire I op CDI Aken viel in handen van Brecht D'Hoore en de KWPN-goedgekeurde hengst W-Horseland Inverness (v. Everdale). Met een persoonlijk record wisten ze Tommie Visser en Kristal van ’t Begijnhoeve (v. Zack) voor te blijven. Visser reed zijn Zack-dochter met bijna 75% (ook een PR) naar de tweede plaats.

D’Hoore liet met een harmonieuze kür de kwaliteiten van de goedgekeurde Inverness zien. De combinatie reed naar een persoonlijk record van 75.808% en dat was ruimschoots genoeg voor de overwinning. Tommie Visser moest in de Inter I nog genoegen nemen met de vijfde plaats maar zijn Kristal van ’t Begijnhoeve lijkt steeds meer in het werk te groeien en Visser kan de energie van de merrie in goede banen leiden. De kür op muziek was goed voor 74.908%, een persoonlijk record én de tweede plaats achter D’Hoore.

Isabel Cool verstoort Nederlands feestje

Isabel Cool reed Herr Charmeur Coolhorses (v. Charmeur) eveneens naar een nieuw persoonlijk record. Haar kür op muziek was goed voor 74.217% en daarmee maakte Cool het podium compleet. De rest van de top zes bestond uit Nederlanders waarvan Geert-Jan Raateland het beste resultaat neerzette. Hij reed Iwan (v. Johnson) met 73.283% naar de vierde plaats. Saskia Poel en Hero-K (v. Charmeur) eindigden daar met 72.900% net achter. Romy Bemelmans en Haisai (v. Apache) maakten met 71.792% de top zes compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl