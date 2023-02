KWPN-hengst Johnny Cash verkocht naar China

Theo Hanzon maakte vanmorgen op social media bekend dat de KWPN-hengst Johnny Cash (Bon Bravour x Flemmingh) is verkocht. De negenjarige hengst vertrekt naar China waar Miranda Xie in het zadel kruipt. Hanzon had de hengst al vanaf zijn vierde jaar onder het zadel en opgeleid tot op Lichte Tour-niveau.

Johnny Cash is een halfbroer van Dinja van Liere’s bronzen medaillewinnaar Hermes (v. Easy Game). De werd gefokt door familie Gijsbers uit Loosbroek en in 2017 ingeschreven bij het KWPN met 78 punten voor de verrichting. Hij kreeg van de KWPN-hengstenkeuringscommissie onder andere 8-en voor de stap, de draf, de houding & balans en de rijdbaarheid & instelling.

In 2018 kreeg Theo Hanzon de hengst te rijden en bracht hem onder meer uit in de hengstencompetitie en Pavo Cup. Daarna werd Johnny Cash verder opgeleid tot op Lichte Tour-niveau. De hengst was in eigendom van Joop van Uytert, Stal Brouwer en Team Nijhof. In zijn bericht op Facebook bedankt Hanzon dan ook de eigenaren en ook Maxime Osse voor de samenwerking bij de verkoop.

