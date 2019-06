KWPN-hengst Joop! TC en Governor-zoon Kind Pleasure winnen Subli Delft

Op de Subli selectie in Delft op 18 juni won Dinja van Liere met de KWPN-hengst Joop! TC (Ravel x Krack C) de vijfjarigen. Femke de Laat domineerde bij de vierjarigen met de Governor-zoon Kind Pleasure (vm. Blue Hors Zack) op de eerste plaats en de in Oldenburg goedgekeurde King's Pleasure (Dark Pleasure x Johson) op de tweede plek.

Met een percentage van 82.40% ging de overwinning bij de vijfjarigen naar de Ravel-zoon Joop! TC onder Dinja van Liere. De hengst die al de VSN Trofee won, kreeg vorig jaar zijn dekbrevet bij het KWPN. Op het verrichtingsexamen kreeg de hengst van Tim Coomans voor alle onderdelen 8-ten en hoger, in de Subli was de 7 voor de stap het laagste cijfer. De juryleden Wolfs en Moerings gaven hem verder 9-ens voor de draf en galop, voor de geschiktheid als dressuurpaard een 8,5 en voor de rechtgerichtheid en vermogen tot schakelen een 8.

Dochter van Sezuan

Emma van den Hooven reed de Oldenburger merrie High Hope (Sezuan x Quaterback) naar de tweede plaats met 81.20%. Vorig jaar won het paar nog in Delft de Subli selectie. De merrie kreeg een 7,5 voor de stap en voor de draf en galop een 8,5. De derde plaats was voor Kim Noordijk met Jupiter (v. Eye Catcher) die uitkwam op 75.40%.

Governor-zoon

Bij de vierjarige won Femke de Laat met Kind Pleasure met een percentage van 85.80%. Een week geleden liep het paar in de Subli selectie in Schijndel naar de tweede plaats met 83.60%. De Governor-zoon uit de Lichte Tour-merrie Famora (nu in Zwitserland onder Charlotta Rogerson) kreeg een 8,5 voor de stap en 9-ens voor de draf en de galop. Voor de geschiktheid als dressuurpaard scoorde de hengst een 8,5 en dat cijfer kreeg hij ook voor de rechtgerichtheid.

In Oldenburg goedgekeurde King’s Pleasure

Femke de Laat pakte ook de tweede plaats met de in Oldenburg goedgekeurde King’s Pleasure. In april liep de hengst van Eugène Reesink al een goede sporttest in Münster-Handorf waar hij tweede werd met een 8,8 gemiddeld. In Delft werd het percentage 80.80% met een 8,5 voor de draf en 8-ten voor de stap en de galop.

KWPN-hengst Kevin

De derde plaats met 80.80% was voor Jeanine Nieuwenhuis met de KWPN-hengst Kevin (Dream Boy x Kennedy) die in november na het najaarsonderzoek werd ingeschreven met 80.5 punten. In de Subli kreeg de hengst een 8,5 voor de stap en 8-ten voor de draf en de galop.

Bron Horses.nl