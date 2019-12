KWPN-hengst Zuidenwind naar Japanse Akane Kuroki

De KWPN-hengst Zuidenwind (v. OO Seven) is verkocht. Zijn nieuwe amazone is de Japanse Akane Kuroki. Kuroki reed voorheen Toots (v.Jazz), die ze overnam van Imke Schellekens-Bartels. Toots overleed eerder dit jaar onverwacht. Ook heeft de Japanse de KWPN hengst Bordeaux (v.United) onder het zadel.

Zuidenwind kwam afgelopen zomer in actie voor het Zweedse team op het Europees Kampioenschap in Rotterdam. Onder Rose Mathisen was hij jarenlang een vaste waarde voor het team. Op de Stockholm Horse Week won de combinatie zowel de Grand Prix als de kür op muziek.

Succesvol

Met het Zweedse team wonnen ze brons op het EK in Göteborg in 2017. Vorige maand nog schreef Rose Mathisen met Zuidenwind de WB-kwalificatie in Estland op haar naam. De combinatie won in Tallinn zowel de Grand Prix als de Kür op muziek. Ook voor de Zweedse fokkerij was Zuidenwind van betekenis. Zijn 6-jarige zoon Skywalker kwam aan de start van het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo onder Cecilia Kristoffersen.

Akane Kuroki is gevestigd in Duitsland bij Jessica von Bredow-Werndl en Benjamin Werndl. Ze nam met de Jazz-zoon Toots deel aan de Olympische Spelen in Rio in 2016 en wonnen een gouden teammedaille in 2018 op de Asian Games.

Bron: KWPN