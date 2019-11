KWPN-ZH Dressage Cup 2019: Driejarigen spreken het meeste aan

Op 17 november is de jaarlijkse Dressage Cup georganiseerd. Er verschenen 61 paarden voor de jury verdeeld over 3 leeftijdsgroepen. De publieke belangstelling was goed. De kwaliteit van de getoonde paarden was goed met weinig ondereind en de groep driejarige sprak het meest aan.

Aan kop werd geplaatst Luigi, v. Governer gefokt bij K.Reitsma te Siegerswoude en in eigendom van Dressuurstal Bernoski te Bleiswijk. Miranda Pakvis stelde de ruin netjes voor. Hij beschikt over 3 beste basisgangen met veel zelfhouding en veel souplesse.

Eervol tweede

Eervol tweede werd de Ferdeaux zoon Luciano Ely T gefokt door A.T.M.Toonen-Arts te Odiliapeel. Eigenaren zijn Tullstorp Dressage Stable AB, Vankiva in Zweden en Dutch Dressage Connection B.V. te Weert. Krista Kolijn was de amazone en stelde de ruin zeer goed voor. Vooral de draf en galop vielen op waarbij ook veel zelfhouding werd getoond. De derde plaats was voor de zeer charmante elite merrie Lakewood Tarpania van fokker/eigenaar A.P.G. de Lange te Swifterbant. In het zadel Marije van Kersbergen. De dochter van Charmeur heeft een fraai front, haar souplesse en zeer goede draf vielen op.

Vierjarigen

Als groep hadden de vierjarigen iets minder kwaliteit dan de driejarigen. Als overwinnaar werd gehuldigd Kingstown M, v. Dundee M gefokt bij Gebr.van Mook te Alem. Eigenaren zijn Christian en Inge Broeken te Rijsenhout en Inge stelde de ruin zeer goed voor. Zijn draf viel op, hij had een mooie afloop van het voorbeen en een zeer goed ondertredend achterbeen. Hij vertoonde veel souplesse met ruim voldoende zelf houding.

De tweede plaats was voor King FAN Weerdenbras, v. Dark Pleasure gefokt door Oosterveld te Vlagtwedde en in eigendom van W.L.Plaisier en K.Kroos te Heerjansdam. Een rijke verschijning, hoogbenig, veel front en vertoont veel bloed. Jos Hogendoorn stelde hem voor, de draf en galop vielen op en hij vertoont veel zelfhouding met goed gebruik van het achterbeen. Kasimir K, v. Cupido gefokt bij de familie van Erp te Sint-Oedenrode en in eigendom van Trainingsstal De Hoeve te Naaldwijk pakte het brons. Hij beschikt over 3 goede basisgangen waarbij vooral de zeer goede stap opviel, in het lichaam bleef hij iets horizontaal. De amazone was Melanie Woutersen.

Vijfjarigen

Uitlopend kopnummer bij de vijfjarigen was de Desperado zoon Joep, gefokt door J.Rotteveel te Jirnsum en in eigendom van R. de Veen te Honselersdijk. De royaal ontwikkelde ruin werd voorgesteld door Mariette de Veen. Hij beschikt over een zeer goede stap en galop, veel kracht vanuit het achterbeen en een zeer goede afloop van het voorbeen.

De tweede plaats was voor Majestic Jazz Beat, v. Jazz gefokt door J.Th.W. & H. Huls te Silvolde en in eigendom van Charlotte Kruiniger te Oostvoorne. Zij was ook de amazone. Vooral de goede stap valt op, hij blijft iets horizontaal in het lichaam. De derde plaats was voor Joshua een zoon van Blue Horse Zack gefokt bij Fam.Bolluijt te Kortenge en in eigendom van W. de Koeyer te St. Jansteen voorgesteld door Jasmien de Koeyer. De ruin deed iets beknopt aan, de draf en galop en zijn werkbaarheid vielen positief op.

