KWPN’er Bonheur de la Vie wint Special in Ankum

Sandra Nuxoll was gisteren op het CDN in Ankum al goed opdreef met de tienjarige KWPN’er Bonheur de la Vie (v. Bordeaux). Het paar werd derde in de Grand Prix. Vanmorgen deed Nuxoll er nog een schepje bij boven op door de Special te winnen met 75.882%. Nuxoll had veel concurrentie van Dorothee Schneider die met 75.523% tweede werd op First Romance 2 (v. Fürst Romacier).

In de Special stonden de eerste twee prijswinnaars van de Grand Prix, Isabell Werth met Superb en Nicole Wego-Engelmeyer met Saphira Royal 2, niet op de startlijst. Maar dat weerhield Sandra Nuxoll niet om met een uitstekende proef op Bonheur de la Vie, gefokt door G. Gijsbers, de jury te overtuigen. Bij twee juryleden stond Nuxoll eerste. Alleen het jurylid op H vond de proef van Dorothee Schneider iets beter.

Schneider kwam met de twaalfjarige First Romancier nu op de tweede plaats na een vijfde plek in de Grand Prix. First Romance was twee jaar geleden een van de toppaarden in de finale van de Louisdor Preis. Afgelopen jaar debuteerde het paar internationaal in de Grand Prix.

De goedgekeurde Holsteiner hengst Helenenhof’s Catoo (v. Con Air) werd derde onder Rainer Schwiebert. Het paar scoorde 73.562%.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl