KWPN’er Danzig W nieuw Grand Prix-paard voor Charlotte Chalvignac

Charlotte Chalvignac heeft haar stal met dressuurpaarden uitgebreid met de veertienjarige Danzig W. De zoon van Tolando was vorig jaar even actief in de U25 onder Lana Portejoie. Daarnaast reed Charles Édouard Renaud de ruin in de Midden Tour.

Danzig W heeft op nationaal niveau al de nodige overwinningen op zijn naam staan. Hij is tweevoudig Frans kampioen bij trainers, Frans Amateur 1 Vice-Kampioen in 2016, Frans Amateur Elite Kampioen in 2017, en tweevoudig Frans Pro 1 Vice-Kampioen in 2019 en 2020 met Charles Édouard Renaud.

Uit sportstam

Danzig W is enkele dagen geleden bij Charlotte Chalvignac-Vesin aangekomen. Hij stamt uit de moederlijn van Dariska, die op de Medium Tour gereden werd door Maeva Delage, Fariska, drievoudig gouden medaillewinnaar op het Europees kampioenschap voor Children met Lara van Nek, Gavaristo, die op de internationaal in de Lichte Tour voorgesteld werd door Margot Arkema, en Varisto, drievoudig deelnemer aan het Europees kampioenschap voor junioren en Children met Alice Campanella en Sara Balogh.

‘Altijd al gek van hem geweest’

De doelstellingen van het nieuwe koppel zijn nog niet vastgesteld. Charlotte Chalvignac vertrouwde Dressprod toe: “Ik heb altijd gek van hem geweest! Ik wilde hem al kopen toen hij 4 jaar oud was, nu 10 jaar later is hij er eindelijk!”

