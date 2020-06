KWPN’er Ferrero en Wahlkamp-Nilsson winnen verkorte GP Essen

Niet ver van de grens met Drenthe ging de tienjarige KWPN-ruin Ferrero D (v. Tuschinski) er onder het zadel van de Zweedse Mahlin Wahlkamp-Nilsson met de overwinning vandoor in de verkorte Grandprixproef. Het duo scoorde 72,984% in Herbergen - Essen.

De ruin is nog niet internationaal op het hoogste niveau te zien geweest. Hij werd tot 2017 in Nederland uitgebracht door Esmee Janssens, onder de sportnaam Ferrero Rocher. Het paard is in januari 2019 verkocht aan de Australische Mary Hanna, die bij Patrick Kittel in Duitsland traint. Wahlkamp-Nilsson werkt bij Kittel en bracht het paard nu dus uit in de nationale GP.

Müller tweede

Fabienne Müller-Lütkemeier reed met Flynn PCH (v. Falsterbo) naar de tweede plaats en 72,442%. Derde werd Alexa Westendarp met Hickstead (72,209%) en vierde was de Australische Simone Pearce met Amandori (v. Ampere) die 71,705% scoorde.

Uitslag

Bron: Horses.nl