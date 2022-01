KWPN’er Glenn S & S mogelijke opvolger Adrienne Lyle’s Salvino

De Amerikaanse Olympische amazone Adrienne Lyle heeft de KWPN'er Glenn S & S (v. Ampère) in opleiding gekregen. De elfjarige ruin, gefokt door S.L. de Feiter, komt uit de stallen van Helgstrand Dressage in Florida en liep het afgelopen jaar in de Lichte Tour. De Canadese Vicky Lavoie kocht het paard aan voor Lyle waardoor de zoon van Ampère het voorvoegsel Nexolia heeft gekregen.

Tegenover Dressage News vertelt Adrienne Lyle dat haar toppaard Salvino (v. Sandro Hit) nog niet met pensioen gaat. De vijftienjarige Hannoveraan van eigenaresse Elizabeth “Betsy” Juliano is in voorbereiding om zich te kwalificeren voor de wereldkampioenschappen in Herning dit jaar.

Uit de stallen van Helgstrand

Zakenvrouw en dressuuramazone Vicky Lavoie kocht in 2017 al haar eerste dressuurpaarden bij Helgstrand. Ze had echter nog geen trainer gevonden die dezelfde waarden deelde, tot ze bijna een jaar geleden Adrienne toevallig ontmoette in het Helgstrand-filiaal in Wellington, waar ze enkele van haar paarden had ondergebracht. Ze vroeg Adrienne of ze Glenn wilde rijden.

‘Je mag ‘m hebben’

“Een week later kreeg ik een telefoontje”, herinnerde Lavoie: “Hoi, ik ben Adrienne Lyle. Ik vraag nooit ergens om, maar ik vind dat paard echt leuk.” “Oké”, antwoordde Vicky, “je mag hem hebben.” Lyle hoopt Glenn binnenkort mee te nemen naar een nationale wedstrijd voor hun debuut tijdens het Global Dressage Festival dat half januari begint.

Bron Dressage News