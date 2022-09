KWPN’ers domineren in Piaff Förderpreis

Het internationale dressuurfestival in Ludwigsburg is vanmorgen begonnen met de Piaff Förderpreis, de Duitse competitie voor U25 ruiters. Joana Peterka won de inloopproef met de KWPN'er Davidoff ter Kwincke (v. Wynton). Achter haar werden Paulina Holzknecht en Selina Söder tweede en derde. Ook zij zaten in het zadel van KWPN'ers, Entertainer Win T (v. Rousseau) en Zaïre-E (v. Son de Niro).

De 24-jarige Joana Peterka won de eerste proef in de Piaff Förderpreis op de Wynton-zoon Davidoff ter Kwincke met 71.789%. Het paard scoorde hoge punten in de piaffe-passage-tour. Twee eerste plaatsen, een tweede en twee derde plaatsen vielen de amazone ten deel.

Paulina Holzknecht kreeg een percentage van 70.842 voor haar proef op de Rousseau-zoon Entertainer Win T. Holzknecht maakte in april haar Grand Prix-debuut met de halfbroer van KWPN-hengst Grand Galaxy Win. Op een halve punt achterstand (70.816%) werd Selina Söder derde op Jessica von Bredow-Werndls voormalige Grand Prix-paard Zaïre-E. De 22-jarige Söder debuteerde met de dochter van Son de Niro vorig jaar oktober in de nationale Grand Prix in Stadl Paura. In dezelfde plaats had de amazone in april haar internationale U25-debuut.

