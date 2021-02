Kyra Kyrklund nieuwe trainer Portugese Grand Prix ruiters

Twee dagen geleden presenteerde de Portugese nationale federatie haar nieuwe competitieprogramma en kondigde daarbij de benoeming van drie nieuwe teamtrainers aan. De Finse Olympische dressuuramazone Kyra Kyrklund wordt de trainer van het hoogste Portugese kader. Kyrklund gaat het team leiden richting de Olympische Spelen in Tokio. Nooit eerder kwam het land met een team aan de start op de Spelen.

Het Portugese team wist op het EK in Rotterdam een historische startplaats voor de Spelen in Tokio te bemachtigen. Deze ongekende prestatie zette aan tot de noodzaak van meer professionalisering en structuur voor de dressuurdiscipline in de toekomst.

Trainer van Daniel Pinto

Kyra Kyrklund is de nieuwe trainer van het Grand Prix-team. Kyrklund heeft al lang een band met Portugal, ze was bijna twintig jaar de trainer van Daniel Pinto. Pinto vertegenwoordigde zijn land op de Spelen van Sydney en Beijing. In 2010 trad Kyrklund al op als teamtrainer tijdens de wereldruiterspelen in Kentucky.

‘Goede teamgeest’

“Ik vind dat de Portugezen een zeer goede teamgeest hebben,” zei Kyrklund in een videoconferentie. “Iedereen is open en heel eerlijk tegen elkaar. De Olympische Spelen, met de vraag of het doorgaat of niet, is een belangrijk doel voor de korte termijn. Ik wil graag de hele basis van internationale Grand Prix paarden en ruiters die Portugal heeft verbreden.”

Nieuwe trainers voor de jeugd

Het Franse 5* dressuurjurylid Raphael Saleh is aangesteld als teamtrainer voor de Young Riders en Under 25-ruiters. De Portugese Grand Prix-ruiter Filipe Canelas Pinto is de nieuwe trainer van de children, ponyruiters en de Junioren.

