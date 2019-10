Laatste Olympische dressuurteam ticket voor Zuid Afrika

Op het CDI in Exloo was de laatste teamticket voor de Olympische Spelen in Tokio te behalen. Gisteravond lukte het Zuid Afrika om die laatste begeerde startplaats te bemachtigen. Het was voor het land wel makkelijk omdat ze de enige in Groep F (Afrika en het Midden-Oosten) was met een volledig team in de Grand Prix. De andere landen waren Marokko, Palestina en Israël.

Het Zuid-Afrikaanse viertal in Exloo bestond uit Tanya Seymour, Laurienne Dittmann, Gretha Ferreira en Nicole Smith. Seymour is de bekendste amazone van de vier. Ze was voor haar land al actief in op de wereldruiterspelen in Caen en was de eerste Zuid Afrikaanse amazone die deelnam een de Olympische Spelen in Rio. Dit jaar werd ze nog achttiende in de wereldbekerfinale in Gothenburg.

Al die tijd is de inmiddels zeventienjarige Ramoneur 6 (v. Rohdiamant) haar partner. In Exloo werd het paar gisteravond negende met 67.065%. Haar teamgenoten Nicole Smith met de KWPN’er Chi La Rou (v. Florett As), Gretha Ferreira met Lertevangs Lavinia (v. Celebration F. Damgaard) en Laurienne Dittmann met Don Weltino K (v. Don Frederico) werden respectievelijk 18de, 21ste en 23ste.

Zuid Afrika is het veertiende land dat zich voor de Spelen in Tokio heeft geplaatst. Eerder deden dat al, naast gastland Japan, Australië, Brazilië, Canada, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Nederland, Portugal, Spanje, Rusland en de Verengde Staten.

Bron Eurodressage