Laatste ticket voor Burg-Pokal finale voor Annabel Frenzen en Kiefferhof’s Imperius

Al een paar keer had Annabel Frenzen een top drie klassering behaald met de Rheinlandse hengst Kiefferhof’s Imperius in de kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal. Om de ticket voor de finale te bemachtigen was echter nog niet gelukt. Dit weekend lukte het wel in de laatste kwalificatieronde in Nürnberg. Frenzen won met de negenjarige zoon van Imperio de Prix St. Georges Special en mag in december naar Frankfurt reizen voor de finale.

Met 72.902% ging de winst naar Annabel Frenzen en de in Rheinland, Hannover en Westfalen goedgekeurde hengst Kiefferhof’s Imperius. De combinatie bleef Isabel Freese net voor die met de Totilas-zoon Top Gear 71.146% scoorde. De Noorse amazone had al een ticket voor de finale op zak door de winst met de andere Totlias-zoon, Total Hope, in Redefin. Fabienne Müller-Lütkemeier werd derde op de Vitalis-zoon Valesco.

Vorig jaar was Annabel Frenzen met de hengst de finale in Frankfurt net mis gelopen. Nu lukte het dan wel om de begeerde ticket binnen te halen. Op Facebook zei de amazone: “De beste manier om te slagen is om het steeds opnieuw te proberen.”

De twaalf finalisten voor de prestigeuze Nürnberger Burg-Pokal staan vast. De hoogste score op de voorselectiewedstrijden werd behaald door Kira Wulferding met Bonita Springs (v. Boston) met 78,024%. Vlak daarachter Total Hope (v. Totilas) met Isabel Freese (77,239%) en Dorothee Schneider reed Lord Fittipaldi (v. Lord Loxley) met 76,561%. Lees hier verder.

Klik hier voor de uitslag in Nürnberg.

Bron St.Georg/Horses.nl