Labarron en Kyton aan kop in Emmeloord: ‘Hij heeft geen zwakke plekken’

Op de Subli selectie voor Jonge Dressuurpaarden in Emmeloord deed Dinja van Liere goede zaken bij de vierjarige paarden. Ze won zowel de eerste als de tweede plaats met respectievelijk Labarron (v. For Romance I) en Leonidas (v. Trafalgar). In de rubriek voor vijfjarige paarden bewezen Bart Veeze en Kyton (v. Ferguson) wederom hun goede vorm. Zij schreven voor de derde keer dit seizoen de rubriek op naam.

Beide rubrieken werden beoordeeld door juryleden Patricia Wolters-Van den Berg en Gotien Sipsma. Ze konden hoge punten kwijt.

Dinja van Liere: ‘Hij heeft altijd goede zin’

De rubriek voor vierjarigen werd overtuigend gewonnen door Dinja van Liere met Labarron (v. For Romance I) en met Leonidas (v. Trafalgar) eindigde ze als tweede. De tevreden amazone vertelt: “Twee weken eerder stond ik met Leonidas nog bovenaan en werd ik met Labarron derde. Ze wisselen elkaar nu dus af. Het zijn gewoon allebei super fijne paarden, maar wel op verschillende manier. Labarron is een zeer sympathiek paard en loopt altijd met zijn oortjes naar voren. Hij beschikt over drie goede gangen en dat geeft een mooi harmonieus beeld. Hij heeft eigenlijk altijd goede zin en is gewoon een heel fijn paard om te rijden.”

Van Liere over de nummer twee van deze selectie: “Leonidas is daarentegen een heel ander type paard. Hij is heel krachtig en loopt met veel power. Er komt altijd echt iets stoers binnen als hij de ring betreedt. Het zorgt er ook voor dat het iets moeilijker is om hem heel contant te rijden, dus daarom gaat de ene keer beter dan de andere keer. Maar beiden zijn echte toppers met veel potentie voor de toekomst.”

Bart Veeze: ‘Hij heeft geen zwakke plekken’

De rubriek voor vijfjarige dressuurpaarden werd voor de derde keer dit seizoen gewonnen door Bart Veeze met Kyton (v. Ferguson). Ditmaal scoorde de combinatie 81,8 punten en eindigde daarmee vier punten los van de nummer twee. Dat was opnieuw Dinja van Liere, dit keer met Key Largo (v. Toto Jr).

Veeze: “Ik ben met Kyton begonnen aan de Subli Competitie ter voorbereiding op het selectietraject voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Het is een fijne competitie om lekker wedstrijdritme op te doen en gewoon mooie proeven te rijden. Ik ben erg blij met de scores en verrichtingen van Kyton tot nu toe. Hij is zo’n compleet paard met drie geweldige gangen. Eigenlijk kent hij geen zwakke plekken. Hij loopt zo makkelijk gesloten door de proef en houdt daarbij goed zijn concentratie vast. Hij kijkt werkelijk nergens van op. Ik ben er absoluut van overtuigd dat dit paard later ook geschikt is voor het hogere werk. Hij heeft gewoon heel veel potentie voor de toekomst!”

Uitslagen

Subli Competitie Jonge Dressuurpaarden 26 september Emmeloord

Vierjarigen

1. Dinja Van Liere – Labarron (v.For Romance) 83,0

2. Dinja Van Liere – Leonidas (v. Trafalgar) 80,6

3. Dana Van Lierop – De Ville FS (v.Don Juan De Hus) 79,8

Vijfjarigen

1. Bart Veeze – Kyton (v. Ferguson) 81,8

2. Dinja Van Liere – Key Largo (v. Toto JR.) 77,8

3. Najama Voogd – Kunz (v. Ferguson) 74,0

Bron: Persbericht / Horses.nl