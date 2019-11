Lafhira (v. Briar) scoort 86 punten bij dressuur-IBOP Berlicum

Niet minder dan negen dressuurmerries scoorden minimaal 80 punten op de tweedaagse IBOP in Berlicum. De door Hilda van der Lei gefokte Lafhira (v. Briar) was met 86 punten de beste. Ze scoorden drie negens, onder meer voor stap en aanleg. Desperado-dochter Lolieta liep naar 82,5 punten.

Vanwege het grote aantal aanmeldingen voor de IBOP in Berlicum, werden op vrijdagavond al 16 dressuurmerries voorgesteld, daarvan slaagden er acht. Op zaterdag kwamen daar nog eens 17 van de 25 bij.

Topscoorder Lafhira

Al op vrijdagavond liep de driejarige Lafhira (Briar uit Faphira ster van Westpoint, fokker Hilda van der Lei uit Houwerzijl) naar een geweldige score van 86 punten. De merrie werd vakkundig voorgesteld door Franka Loos en staat geregistreerd op naam van Antoinette Jansen-Bongers uit Wijchen. Met negens voor de stap, rijd- en bewerkbaarheid én aanleg als dressuurpaard kon deze zeer complete merrie, die nu tevens elite is verklaard, met een geweldige cijferlijst huiswaarts keren. “Lafhira liet een hele goede verrichting zien, het is echt een opvallend goed paard. Ze heeft veel takt en kan heel goed schakelen in stap, waarbij ze klokzuiver blijft. In draf heeft ze veel lossigheid, houding en techniek en hetzelfde beeld zien we in de galop. Daarbij valt ook op dat ze zich ontzettend goed laat rijden, ze heeft altijd de oortjes erop en het beeld is constant en ontspannen. In draf mag ze misschien nog iets aan kracht en snelheid in het achterbeen winnen, maar ze is nog jong en heeft heel veel potentie voor de toekomst”, is inspecteur Toine Hoefs enthousiast.

Volle zus For Ferrero naar 81,5 punten

De vierjarige Koeka ter Selle (For Romance uit Dubai Millenium van Don Crusador, fokker G. Nelis uit Peer) van Stal Ter Selle uit Peer en Stal Van de Sande uit Liempde kwam uit op een mooie score van 81,5 punten. Ze is de volle zus van de veelbelovende KWPN-goedgekeurde hengst For Ferrero en viel afgelopen zomer al op in de finale van de Pavo Cup. “Deze merrie kan zeer goed stappen, met daarin takt, ruimte en souplesse. Draven doet ze op een hele mooie manier maar ze zou daarbij nog iets mooier op halslengte mogen blijven, en in de galop is het beeld al heel mooi gedragen. Ze beschikt daarmee over drie goede basisgangen en maakte een fijne, sympathieke indruk tijdens de verrichting”, licht Hoefs toe. Deze goed ontwikkelde en aansprekende merrie kreeg bij de aansluitende stamboekopname 80 punten voor exterieur.

Negen voor galop voor Franklin-dochter

Met 80,5 punten deed ook Jenna-Verina (Franklin uit Verina ster pref PROK van Welt Hit II) van fokker P. Rulkens uit Biest Houtakker goede zaken. “Deze royaal ontwikkelde merrie heeft een zuivere stap die iets royaler zou mogen zijn. In draf heeft ze veel techniek en ze blinkt echt uit met haar goede galop, waarvoor we een 9 hebben kunnen geven. Daarin gaat ze heel mooi bergopwaarts, blijft ze al goed op het achterbeen en kan ze goed schakelen.”

De vijfjarie Jade Liberty (Everdale uit Riberty B elite PROK van Montecristo) van fokker Marjo Dinnissen uit Beers kwam uit op precies 80 punten. “Dit is een mooie, langgelijnde merrie met een geweldig front. Ze is wat hoog in de croupe en dat zien we ook wat terug in beweging, maar ze richt zich wel heel mooi op in zowel de draf als de galop. Haar stap is zuiver, in draf heeft ze een hele mooie beentechniek en beweegt ze bergopwaarts, in galop kan ze gemakkelijk schakelen.” Aansluitend werd Jade Liberty met 75 punten voor exterieur ster verklaard.

Lolieta (v. Desperado) pakt 82,5 punten op zaterdag

Op de zaterdag scoorden vijf dressurmerries meer dan 80 punten. De hoogste dagscore was voor de Desperado-dochter Lolieta (uit Unieta elite PROK van Osmium, fokker NWC JP Lommers uit Sint-Oedenrode) van S.J.C.M. van Deursen uit Aarle-Rixtel, zij kwam uit op 82,5 punten. “Deze merrie stapt zuiver, ze heeft een mooie oprichting en ruim voldoende beentechniek in draf en valt in zowel draf als galop op met haar goede, natuurlijke gedragenheid. Ze werd goed voorgesteld, liep mooi op eigen benen en het beeld was heel ontspannen. Voor een driejarige merrie laat ze zich opvallend goed rijden en bewerken, en daarom hebben we haar voor dit onderdeel een 9 kunnen geven”, licht inspecteur Toine Hoefs toe.

Opnieuw Franklin

De eveneens driejarige Lady Gaga (Franklin uit Dallas Top T elite IBOP-dres sport-dres pref PROK van Valdez) van fokker J.W.A. van Dijk uit Odiliapeel behaalde 82 punten. “Deze merrie was afgelopen zomer al positief opgevallen op de keuring en maakte de verwachtingen nu waar onder het zadel. Voor haar draf hebben we haar een 9 kunnen geven want daarin kan ze gemakkelijk schakelen, heeft ze veel tact en gebruikt ze haar achterbeen op een hele goede manier. De galop is nog iets naar voren maar ook daarin valt haar actieve achterbeengebruik op. In stap heeft ze voldoende ruimte en in de gehele verrichting viel op dat ze alles met veel gemak en goede rijdbaarheid doet.”

Zonik-dochter Elite

Met louter 8-en en 8,5-en kwam de driejarige Lorina D (Zonik uit Forina elite IBOP-dres PROK van Jazz, fokker J.C.M. Derikx uit Mariaheide) van R.W.F.M. Oosterbosch uit Wintelre uit op 81,5 punten. Daarmee werd ze bovendien elite. “Dit is een mooie NMK-merrie die op de keuringen deze zomer ook al was opgevallen. Ze heeft goede tact in stap, draaft met een goede techniek waarbij ze nog een fractie meer gedragen zou mogen blijven en ze heeft een mooie, bergopwaartse manier van galopperen. Daarin valt de gedragenheid wel positief op. Ze beschikt over drie goede basisgangen, heeft veel ‘go’ en laat zich fijn bewerken.” (Foto www.picturepure.nl -Lorina D)

Precies 80 punten

De vierjarige Kiamora (Ferdinand uit Dancing Girl elite IBOP-dres PROK van Dreamcatcher) van Stoeterij De Hoeve uit Sint-Oedenrode kwam uit op precies 80 punten, met een 8.5 voor de galop. Ook werd ze met 80 punten voor exterieur ster verklaard. “Dit is een heel mooi gemodelleerde merrie die bergop gebouwd is. Ze stapt voldoende ruim, heeft in draf een mooi voorbeengebruik en goede houding. Ze was nog wel iets onrustig in de aanleuning en kan nog aan kracht winnen. De galop is heel goed, met daarin veel balans.”

Op hetzelfde puntentotaal van 80 kwam de De Niro-dochter Kamillevanck PP (uit Donnevanck ster PROK van Lord Leatherdale) van fokker Bert Poppelaars en mede-geregistreerde Probarn uit Bergambacht uit. “Dit is een jeugdige merrie met een actieve, zuivere en ruim voldoende ruime stap. Ze kan in draf goed schakelen, heeft daarin een goede beentechniek en blijft nog wel wat hoog in de croupe. Ze galoppeert goed en laat zich goed rijden en bewerken.” Voor de draf en rijd-&bewerkbaarheid kreeg Kamillevanck PP een 8,5 en dankzij het slagen voor de IBOP is ze nu ook stermerrie.

Bron: KWPN / Horses.nl / Facebook