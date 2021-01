LaGoy-Weltz wint GP voor kür WB kwalificatie

Het was bijna een jaar geladen dat Olivia LaGoy-Weltz met haar zeventienjarige Rassing’s Lonoir (v. De Noir) de internationale ring binnen reed. Gisteren maakte de Amerikaanse een succesvolle rentree op het Global Dressage Festival in Wellington. Ze won de Grand Prix voor de wereldbekerkwalificatie met 73.978%. Susan Pape werd tweede gevolgd door Yvonne Losos De Muñiz met de KWPN'er Aquamarijn (v. United).

“Ik ben erg blij met hoe ’t is begonnen”, vertelt Olivia LaGoy-Weltz na afloop van haar winnende proef met Lonoir. “Vorige week reden we onze eerste nationale wedstrijd. We hadden een paar dure fouten in de zigzag en in de pirouette. Dat hebben we de volgende keer gerepareerd.”

Susan Pape tweede

LaGoy-Weltz kreeg van de jury 73.978% en stond bij vier van de vijf juryleden op de eerste plek. De Amerikaanse werd op de voet gevolgd door Susan Pape met de Hannoveraanse hengst Harmony’s Don Noblesse (v. Dancier). Pape kreeg 73.022%.

PR Losos De Muñiz

Ook Yvonne Losos De Muñiz kwam met haar zestienjarige United-dochter Aquamarijn boven de 70% uit. De amazone uit de Dominicaanse Republiek werd door de juryleden gewaardeerd met 71.717% wat een pr betekende. Alleen jurylid Umbach had het paar onder 70% gescoord.

Bron Persbericht GDF Welllington