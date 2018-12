Langehanenberg: ‘Candy OLD een buitengewoon paard’

Op het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden stal Candy OLD (v. Sir Donnerhall) de harten van het publiek. Onder gelegenheidsamazone Eva Möller danste de Oldenburger kampioensmerrie en Bundeskampioene naar de bronzen medaille bij vijfjarige dressuurpaarden. Inmiddels zit Helen Langehanenberg weer in het zadel en bereidt de merrie voor op het nieuwe jaar.

Na het WK moest Eva Möller Candy weer inleveren bij Helen Langehanenberg. Möller had de teugels overgenomen wegens de zwangerschap van de Duitse Grand Prix-amazone. Langehanenberg heeft de training hervat en wil de merrie rustig voorbereiden op net nieuwe seizoen. Ook nu staat deelname aan het WK bovenaan het verlanglijstje van de amazone.

‘Ze begrijpt meteen wat ik wil’

Equitaris bracht een bezoek aan de stal van Helen Langehanenberg en volgde de training van Candy. “Ze begrijpt meteen wat ik van haar wil en ze werkt ongelooflijk hard”, vertelt Langehanenberg, “Eigenlijk moet je haar gewoon in een goed humeur houden, al het andere is bijna vanzelfsprekend.”

‘In alle rust verder groeien’

Met de training richt Helen Langehanenberg zich volgend jaar opnieuw op het wereldkampioenschap jonge dressuurpaarden. In het voorjaar zal Candy een aantal Duitse M-proeven lopen ‘om haar te laten wennen aan de wedstrijden’. Langehanenberg: “Meer gaan we niet doen met haar, we laten haar in alle rust verder groeien.”

Bekijk hier de video van de training die Equitaris maakte.



Bron Equitaris