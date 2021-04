Langehanenberg wint met Zoom S-debuut

Helen Langehanenberg debuteerde gisteren in Warendorf de zevenjarige staatshengst Zoom (Blue Hors Zack x Blue Hors Don Schufro) de in de Duitse S-klasse. En niet zonder succes want de amazone won overtuigend met een 8,50. Op Facebook schrijft Langehanenberg: "Zoom was mega!!"

In 2019 verhuisde de reservekampioen van de Westfaalse keuring Zoom naar Helen Langehanenberg. De zoon van Blue Horse Zack die is goedgekeurd in Westfalen, Hannover en Oldenburg, liep vorig jaar vier keer in de Duitse M en won drie keer. In zijn eerste wedstrijd van dit jaar debuteerde Zoom onder Langehanenberg in de S-klasse op trens. Het paar scoorde 8.50 en dat betekende een ruime overwinning.

‘Echt waanzinnig’

Langehanenberg schrijft op Facebook: “In de winter kreeg hij nog meer kracht, expressie en cadans. De pirouettes zijn echt makkelijk voor hem en de wissels kwamen er heel goed uit. Echt waanzinnig!!”

Tweede zege Langehanenberg

Ook in de M-klasse won Helen Langehanenberg. Nu had ze de Oldenburger Only Follow Me FE (Follow Me x uit Hot Lady v.d. Heide v. Blue Hors Hotline) onder het zadel en scoorde een 8. Het paar bleef de Hannoveraner hengst Fürst Samarant (v. For Romance I) onder Annika Korte nipt voor.

Wienkamp eerste in S op stang en trens

In de klasse S op stang en trens won Ann-Christin Wienkamp op Finley (v. First Selection) met 72,763%. Ingrid Klimke werd tweede met Equitana’s Firlefranz (v. Franziskus) en kreeg 71.798% van de jury.

Bron St.Georg