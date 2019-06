Langehanenberg wint Spécial Exloo, Tucker tweede

Topamazone Helen Langehanenberg bleek onverslaanbaar in de Spécial in Exloo. Met Hollywood (v. Herzensdiep) reed de Duitse naar 70,468%. Ze werd op de hielen gezeten door Australische Nederlander Tristan Tucker, die met Zephir O (v. Sunny Boy) tot 69,128% kwam.

Derde werd de Britse Emma Hindle en Diesel 8 (v. Vivaldi). Het deelnemersveld van de driesterrendressuurwedstrijd was vandaag verdeeld over de Spécial en de kür op muziek. Er reden verder geen Nederlandse combinaties mee in de Spécial.

Lees ook: Lucie Louws tweede in Exloo: ‘Niet normaal zo vet’

Uitslag

Bron: Horses.nl