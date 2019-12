L’Annee Hippique Awards voor onder meer Aken, Werth en Exell

In Genève werden zaterdagavond de prestigieuze prijzen voor beste concoursen en beste ruiters en menners van het jaar uitgereikt. Het CHIO in Aken ontving drie prijzen voor beste outdoor dressuur-, men- en springwedstrijd. Isabell Werth ontving de titel voor beste dressuurruiter, Ingrid Klimke was de beste bij de eventing, Steve Guerdat de beste springruiter en Boyd Exell de beste menner.

De Geneva International Horse Show kreeg zelf ook twee prijzen, voor beste indoor springconcours en voor het beste indoor crosscountry evenement. Badminton won de prijs voor beste outdoor eventing, de prijs voor het beste indoor menevenement ging naar Stuttgart en Gothenburg kreeg de prijs voor het beste indoor dressuurconcours.

Indoor en outdoor evenementen waren dit jaar voor het eerst in aparte categorieën gerangschikt, om te weerspiegelen dat het qua organisatie totaal verschillende soorten evenementen zijn. L’Année Hippique is een prestigieus hippisch jaarboek, dat elk jaar deze prijzen uitreikt op basis van de stemmen van ruiters, journalisten en andere persoonlijkheden uit de hippische sportwereld.

Bron: Persbericht / Horses.nl

