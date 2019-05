Lara van Nek blijft winnen in Compiègne

Vanmorgen was het alweer een druk programma voor Lara van Nek op het CDI in Compiègne. Eerst bij de individuele proef bij Children met Amazing Comeback (v. Negro) en even later de kür op muziek met haar pony Brouwershaven’s Nairobi. Beide proeven sloot de veertienjarige amazone met een overwinning af, een herhaling van zaterdag.

Met veertienjarige merrie Amazing Comeback, moeder van onder meer Jameson RS2 (v. Blue Hors Zack), was het vanmorgen opnieuw raak voor Lara van Nek. In de individuele proef bij de Children scoorde Van Nek 72.083% en stond bij de juryleden unaniem op kop. In de draf- en galoptour werden de hoogste punten gescoord.

Knipscheer nu zesde

Op ruime achterstand (68.214%) werd de Belg Alexander Goovaerts op Habiba vh Bloemenhof tweede. Maura Knipscheer, die gisteren nog tweede werd met Amaretto (Krack C x Jazz), moest nu met de zesde plaats genoegen nemen (66.548%).

Kür pony’s ook voor Van Nek

In de kür op muziek voor de ponycombinaties was het een nek aan nek race tussen Lara van Nek en de Britse Annabelle Pidgley. Met 76.933% ging de zege naar Van Nek en haar pony Brouwershaven’s Nairobi. Pidgley kreeg met haar Cognac IX net iets minder van de jury, 76.925%. Technisch scoorde Van Nek net wat beter dan haar Britse concurrente.

Van der Kuijl derde

Floor van der Kuijl sloot de kür af met een derde plaats op Champ Of Daily. De combinatie kreeg een mooi percentage van 75.983 van de jury. Op de vierde, vijfde en zesde plaats volgden de Nederlanders Raiza Hendrix met Crommentuyns Fuego, Nina Woerts met Madam’s Menno en Isabelle Jochems met Waddenhoek’s Merlin.

