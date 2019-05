Lara van Nek gekroond tot Nederlands kampioene Children

Het NK in Ermelo begon vanmorgen met de finale om het kampioenschap voor de Children. En hoewel de de zege in de individuele proef net aan haar neus voorbij ging, kon Lara van Nek toch als de nieuwe Nederlandse kampioen worden gehuldigd. Het zilver ging naar de individuele proef-winnares Anniek van Dulst, het brons was voor Senna Evers.