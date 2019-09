Lara van Nek op podium bij Pony’s én Junioren, Weggelaar, Schelstraete en Heijmans ook vooraan erbij

In de afsluitende Kür op Muziek eindigde Lara van Nek zowel bij de Pony's als de Junioren op het podium, waar bij de Junioren zelfs het volkslied voor de amazone klonk. Rowena Weggelaar pakte ook een mooie top drie klassering bij de pony's net als Micky Schelstraete bij de Junioren. Sascha Heijmans werd vijfde in de Junioren kür.

Het klassement van de Kür op Muziek van de pony’s is identiek aan die van gisteren. Josephine Gert Nielsen ging met Dot Com ook vandaag met de winst vandoor. Het duo reed een percentage van 78,042 en mocht voorop in de prijsuitreiking. Van Nek en Brouwerhaven’s Nairobi eindigden wederom als tweede, dit maal met een score van 77,292%. Weggelaar maakte de top drie compleet. De proef van de amazone en haar Navarone werden door de jury gewaardeerd met 74,833% en daarmee werd het duo derde.

Kür Junioren

Bij de Junioren zorgde van Nek net als bij de pony’s voor het beste Nederlandse resultaat. De amazone scoorde met Amazing Comeback (v.Negro) 75,717% en pronkte bovenaan de uitslagenlijst. Micky Schelstraete en Grand-Charmeur (v.Apache) kregen 75,134% van de jury en mochten als tweede plaatsnemen. Heijmans eindigde met Flying Dutchman ACB (v.United) vijfde met 73,717%.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl