Lara van Nek twee keer op podium Le Mans

Zowel bij de pony's als bij de Junioren deed Lara van Nek goede zaken in Frankrijk. Bij de junioren werd Van Nek eerste in de individuele proef met Amazing Comeback (v. Negro). Het duo scoorde 70,637%. In de proef voor de pony's werd ze tweede met Brouwershaven's Nairobi, dankzij 69,775%.

Ook de andere Nederlandse jeugdruiters hadden een geslaagde dag. Bij de pony’s werd Rowena Weggelaar vierde met Navarone van de Beekerheide, met een mooie score van 68,964%. Lara van Nek bezette ook de vijfde plaats met Baumann’s Despino NRW en Jill Kempes was zesde met Next Black Magic. De ponyrubriek werd gewonnen door de Britse Annabella Pidgley met haar pony Cognac IX.

Verwey tweede in U25

Mercede Verwey reed Four Seasons (v. Fürst Piccolo) naar 68,529% in de proef voor U25-combinaties. Deze werd gewonnen door de Duitse Bianca Nowag, die met Sir Hohenstein (v. Sir Donnerhall) 71,422% kreeg toebedeeld. Marijke van Giesen was in deze proef goed voor zowel de vijfde als de zevende positie.

De Groot derde bij young riders

Amber de Groot reed naar de derde plaats in de individuele strijd bij de young riders. Met Homemade (v. Hexagon’s Louisville) kwam ze tot 69,461%, net voor landgenote Esmee van Veen met Featherlight D.E.. Deze rubriek werd gewonnen door de Duitse Elisabeth von Wulffen met Babylon 26 (v. Bellissimo M). Tweede werd de Belgische Suraya Hendrikx en Dear Friend 2 (v. Danone).

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl